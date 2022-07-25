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Экономика

Сбербанк предложил потребкредиты с самой низкой ставкой за последние 10 лет

Сбербанк снизил ставки по потребкредитам в рамках акции, которая продлится до 3 октября

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбербанк объявил о снижении ставок по потребительским кредитам в рамках летней акции, которая продлится до 3 октября 2022 года. По акции можно взять кредит по ставке 4,9 процента на первый месяц, если у клиента есть годовая подписка СберПрайм+ или под 5,9 процента на первый месяц, если такой подписки нет.

Также ставка 4,9 процента доступна при рефинансировании кредитов других банков даже для клиентов без подписки. Это самая низкая ставка по потребительскому кредиту за последние 10 лет.

Дополнительно снижена минимальная базовая ставка в рамках акции на 1 процентный пункт и теперь она составляет 13,9 процента. Аналогичные условия доступны и по рефинансированию кредитов других банков.

Акционные условия доступны для кредитов от 300 тысяч рублей.

«Мы впервые предлагаем такую низкую ставку по кредиту и уверены, что наша летняя акция будет привлекательна для всех клиентов, — отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. —Особенные условия мы предлагаем для наших зарплатных клиентов и владельцев подписки СберПрайм+. Сбер оперативно реагирует на рыночные изменения, стремясь предоставлять своим клиентам комфортные условия кредитования. Текущая акция отличное тому подтверждение».

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Татьяна Романова
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