В США умер режиссер Боб Рейфелсон

Ушел из жизни американский режиссер, сценарист и продюсер Боб Рейфелсон. Об этом сообщает Variety.

Рейфелсон скончался в США на 90-м году жизни. Как сообщила личный ассистент режиссера, кинодеятель мирно умер в своем доме в городе Аспен, штат Колорадо, в окружении родных.

Рейфелсон родился в 1933 году в Нью-Йорке. В 1962 году вместе с семьей переехал в Голливуд. Одним из первых проектов Рейфелсона стал сериал о рок-группе The Monkees. Коллектив был задуман специально для ситкома. В 1967 году шоу получило премию «Эмми». Через год о рок-группе вышел художественный фильм Рейфелсона «Голова», сценарий для которого он написал со своим другом актером Джеком Николсоном. Среди других работ кинематографиста — «Пять легких пьес», «Почтальон всегда звонит дважды», «Садовый король», «Оставайся голодным», «Дом на Турецкой улице».

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