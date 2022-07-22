Умер актер сериала «Блюз Хилл-стрит» Торин Блак

На 83 году жизни умер актер Торин Блак, известный по сериалу «Блюз Хилл-стрит»

В возрасте 82 лет ушел из жизни американский актер Торин Блак. Об этом сообщает Variety.

Блак скончался 21 июля в Атланте после непродолжительной болезни. Другие подробности не раскрываются.

Торин Блак родился в 1940 году в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси. Свою карьеру в качестве театрального актера он начал в середине 1970-х годов. Артист снимался в таких сериалах, как «Санфорд и сын», «Охотник», «Ангелы Чарли», «Шоу Боба Ньюхарта», «Такси» и «Саванна». Особую популярность ему принесла роль полицейского в шоу «Блюз Хилл-стрит», выходившем на экраны с 1981 по 1987 год. За нее Блак получил номинацию на премию «Эмми» в 1982 году. У него осталось 12 детей, 10 из которых приемные.

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