Умерла актриса фильма «Элвис» Шонка Дукуре

Актриса фильма «Элвис» Шонка Дукуре умерла в возрасте 44 лет

В возрасте 44 лет умерла певица и актриса Шонка Дукуре. Об этом сообщает Variety.

Дукуре была найдена мертвой у себя дома в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Причины произошедшего устанавливаются.

Дукуре наиболее известна по роли исполнительницы ритм-энд-блюза Биг Мамы Торнтон в фильме «Элвис» режиссера База Лурмана (2022).

Актриса родилась в 1977 году в Шарлотте, штат Северная Каролина. Получила степень бакалавра в сфере театра в Университете Фиска. Незадолго до смерти Дукуре планировала выпустить свой первый полноформатный альбом. За свою карьеру певица сотрудничала с такими артистами, как Джейми Лиделл и The Royal Pharaohs, Ник Кейв, Майк Фаррис, Пит Рок, Smoke DZA и Bahamas.

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