Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Умерла актриса фильма «Элвис» Шонка Дукуре

Актриса фильма «Элвис» Шонка Дукуре умерла в возрасте 44 лет

Фото: Warner Bros. / Avalon / Legion-media

В возрасте 44 лет умерла певица и актриса Шонка Дукуре. Об этом сообщает Variety.

Дукуре была найдена мертвой у себя дома в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Признаков насильственной смерти полиция не обнаружила. Причины произошедшего устанавливаются.

Дукуре наиболее известна по роли исполнительницы ритм-энд-блюза Биг Мамы Торнтон в фильме «Элвис» режиссера База Лурмана (2022).

Актриса родилась в 1977 году в Шарлотте, штат Северная Каролина. Получила степень бакалавра в сфере театра в Университете Фиска. Незадолго до смерти Дукуре планировала выпустить свой первый полноформатный альбом. За свою карьеру певица сотрудничала с такими артистами, как Джейми Лиделл и The Royal Pharaohs, Ник Кейв, Майк Фаррис, Пит Рок, Smoke DZA и Bahamas.

Ранее стало известно о смерти автора комиксов о Бэтмене Алана Гранта.

Дениза Мацаева
Комментарии отключены
Последние новости
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств
Вернувшийся в ЦСКА футболист высказался о русофобии в европейском клубе
Российские полицейские получили сроки за вымогательство денег у контрабандиста
Володин предложил сократить отпуска депутатам и чиновникам до минимальных
Украинский шоумен бежал из Грузии в Россию пешком через горы из-за угроз
Назван еще один бюджетный способ попасть на курорты Европы
Умерла актриса фильма «Элвис» Шонка Дукуре
Употребление воды оказалось способно привести к выплеску дофамина
В российском городе ввели режим ЧС из-за разлива реки
В Совфеде отреагировали на возможные поставки западных истребителей Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.