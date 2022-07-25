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В Анапе у пожилого туриста потребовали 20 тысяч рублей за переводное тату

В Анапе переводное тату обошлось туристу в 20 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

В Анапе мастер по временным тату потребовала у пожилого туриста 20 тысяч рублей за работу. Об этом сообщает портал Ura.Ru в своем Telegram-канале.

Так, мужчина гулял по городу вместе с внучкой и решил ей сделать в подарок переводное тату. В прайс-листе было указано, что такая услуга обойдется от 100 рублей без уточнения, от чего зависит итоговая стоимость.

После окончания работы тату-мастер озвучила финальную цену в 20 тысяч рублей. Она пояснила, что 100 рублей — минимальная стоимость за квадратный сантиметр рисунка.

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За пенсионера вступились прохожие. «Конечно, мы не стали молчать и начали заступаться. Несколько минут были крики, потом на мою подругу накинулась татуировщица, орала как ненормальная и требовала от дедушки деньги», — рассказали очевидцы.

Ранее в июле старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что поддельные сайты по бронированию гостиниц и авиабилетов являются одним из наиболее распространенных видов интернет-мошенничества. Кибермошенники часто дублируют дизайн известной туркомпании или авиаперевозчика, создавая сайты-двойники.

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Мария Гейн
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