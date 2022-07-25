Рената Литвинова снялась в мини-платье и чулках и взволновала фанатов

Рената Литвинова снялась в платье с разрезами и чулках для рекламы бренда одежды дочери

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась в откровенном наряде и взволновала фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На опубликованном фото 55-летняя знаменитость позирует перед фотографом, стоя у окна спиной к камере. Звезда примерила для фотосессии платье длины мини черного цвета с вырезом на пояснице и разрезами по бокам. Кроме того, она дополнила свой образ капроновыми чулками и туфлями на шпильке в тон наряда.

Известно, что съемка была проведена для рекламы бренда одежды дочери Литвиновой Ульяны Добровской.

Поклонники оценили внешний вид актрисы. «Призрачная красота», «Образ необычный и запоминающийся», «Выглядите шикарно!», «Неповторимая», «Какая изящная», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Литвинова стала моделью на показе испанского бренда Balenciaga в Париже. Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Так, артистка представила платье длины миди, оформленное перьями, а также колготки и туфли на высоких каблуках. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в коричневой гамме.