Рената Литвинова снялась для рекламы бренда одежды дочери в золотом обтягивающем костюме

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась для рекламы бренда одежды дочери Ульяны Добровской. Фотографии появились на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актрисы.

Актриса снялась в обтягивающем костюме с золотым отливом. Съемку провела российский фотограф Асет Героева. За макияж Литвиновой отвечала визажист Екатерина Мигнери.

«Ким К [Кардашьян] ворвалась и в мою скромную жизнь посредством коллекции Ульяны и фотографа Асет», — написала актриса.

Ранее сообщалось, что Литвинова стала моделью на показе испанского бренда Balenciaga в Париже. Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Так, артистка представила платье длины миди, оформленное перьями, а также колготки и туфли на высоких каблуках. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в коричневой гамме.