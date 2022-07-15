Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Рената Литвинова снялась для рекламы бренда одежды дочери

Рената Литвинова снялась для рекламы бренда одежды дочери в золотом обтягивающем костюме
Рената Литвинова

Рената Литвинова . Фото: @renatalitvinovaofficiall

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Рената Литвинова снялась для рекламы бренда одежды дочери Ульяны Добровской. Фотографии появились на странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актрисы.

Актриса снялась в обтягивающем костюме с золотым отливом. Съемку провела российский фотограф Асет Героева. За макияж Литвиновой отвечала визажист Екатерина Мигнери.

«Ким К [Кардашьян] ворвалась и в мою скромную жизнь посредством коллекции Ульяны и фотографа Асет», — написала актриса.

Ранее сообщалось, что Литвинова стала моделью на показе испанского бренда Balenciaga в Париже. Знаменитость появилась на подиуме в рамках Недели моды в монохромном наряде черного цвета. Так, артистка представила платье длины миди, оформленное перьями, а также колготки и туфли на высоких каблуках. Образ звезды дополняли уложенные волнами волосы и макияж в коричневой гамме.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек
Раскрыто состояние пострадавшего при стрельбе в Новошахтинске ребенка
Против российского политика Гозмана завели уголовное дело
Байден встретился с принцем Саудовской Аравии бен Салманом
Диетолог рассказала о помогающем похудеть растении
«Зенит» упустил победу в матче-открытии чемпионата России
Всемирный банк рекомендовал ослабить санкции для избежания мирового кризиса
Компания Danfoss продаст бизнес в России
В Молдавии заявили о поиске альтернативных поставок газа
Рената Литвинова снялась для рекламы бренда одежды дочери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.