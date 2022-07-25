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Аналитики спрогнозировали падение рубля

«Известия»: российская валюта к концу 2022 года ослабнет до 70,1 рубля за доллар

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Российская валюта к концу 2022 года ослабнет до 70,1 рубля за доллар. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты консенсус-прогноза, в котором приняли участие аналитики крупнейших банков.

Отмечается, что падению рубля поспособствуют планируемые Министерством финансов закупки валют дружественных государств, а также стабилизация ситуации с импортом и ослабление мирового спроса на сырье.

«К концу года мы ждем плавного ослабления рубля до 65 за доллар по мере восстановления импорта и возможного сокращения экспорта на фоне глобальной рецессии», — заявил стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов.

Кроме того, эксперты допустили, что на нацвалюту окажут влияние словесные интервенции властей, которым выгоден курс 70-80 рублей за доллар.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов оценил вероятность возвращения доллара к 50 рублям. По его мнению, сейчас сохраняются факторы, служившие на пользу национальной валюте последнее время.

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Марина Совина
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