Пятилетнему россиянину оторвало руку из-за поломки стиральной машины

В Нижегородской области пятилетнему мальчику оторвало руку из-за поломки стиральной машины

В Нижегородской области пятилетнему мальчику оторвало руку из-за поломки дверцы стиральной машины. Об этом сообщает Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 24 июля в городе Семенове. По информации медучреждения, неисправная дверца позволила мальчику засунуть руку в работающую стиральную машину, в результате чего ему оторвало часть конечности до локтевого сустава. Первую помощь ребенку оказали врачи Семеновской больницы, после чего его в тяжелом состоянии и с большой кровопотерей доставили на вертолете в реанимацию Университетской клиники ПИМУ.

Врачам удалось вновь приживить ребенку оторванную руку. В ходе четырехчасовой операции хирурги восстановили кровоснабжение и жизнеспособность конечности, рассказал директор Университетской клиники ПИМУ Игорь Арефьев. По его словам, сейчас мальчик в стабильном состоянии. С родителями ребенка работают психологи.

Ранее трехлетней девочке оторвало пальцы руки на эскалаторе в торгово-развлекательном комплексе «Невский» в Санкт-Петербурге. По словам очевидицы, «охранник собрал пальчики» пострадавшей, после чего ее вместе с матерью госпитализировали.