В петербургском ТРК на эскалаторе трехлетней девочке оторвало пальцы руки

Трехлетней девочке оторвало пальцы руки на эскалаторе в ТРК «Невский» в Петербурге

Трехлетней девочке оторвало пальцы руки на эскалаторе в торгово-развлекательном комплексе «Невский» в Санкт-Петербурге. Об этом рассказала изданию «Фонтанка» очевидица случившегося.

Женщина отметила, что увидела кровь и кричащего ребенка, когда пришла за покупками. По ее словам, в эскалатор попала правая рука девочки. «Охранник собрал пальчики. Люди были в таком шоке, я это увидела… Я вызвала скорую», — уточнила жительница Петербурга.

Россиянка пояснила, что пострадавшую девочку с матерью уже госпитализировали. В ТРК случившееся отказались комментировать.

Ранее в Ленинградской области четырехлетний мальчик лишился пальца во время катания на сломанной карусели в детском саду.

В больницу пострадавшего доставили только через пять часов. Ехавшие из Санкт-Петербурга врачи попали в пробку, а медпункт в детсаду не работал. Неисправный аттракцион после происшествия отремонтировали.