На Украине введут уголовную ответственность за участие в российских референдумах

Власти Украины хотят ввести ответственность за участие в референдумах о вхождении в Россию

Украинские власти хотят ввести ответственность для граждан за участие в референдумах о вхождении в состав России. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Анатолий Стельмах, пишет РИА Новости.

По словам чиновника, речь идет об уголовном наказании для украинцев, однако это предложение пока находится в стадии разработки.

«Это только обсуждается», — сказал Стельмах.

Ранее в администрации Запорожской области рассказали о создании избирательной комиссии для проведения референдума по вхождению в состав России, который должен пройти в начале осени. Власти назвали голосование легальным инструментом вернуть народу его землю.