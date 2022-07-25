Суд оправдал бывшего совладельца «Тагилбанка» по делу о фальсификации документов

Облсуд оправдал экс-совладельца «Тагилбанка» Чеканова по делу о фальсификации документов

Свердловский облсуд признал невиновным бывшего председателя совета директоров и совладельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова по делу о фальсификации документов и отменил приговор, вынесенный ранее Ленинским райсудом. Об этом в понедельник, 25 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

«Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество», — отметили в инстанции.

При этом обвинительные приговоры в отношении двух других фигурантов дела, экс-председателя правления «Тагилбанка» Ларисы Пестовой и экс-главы кредитного управления банка Оксаны Логиновой, остались без изменения. Они должны будут выплатить штрафы в размере 400 и 300 тысяч рублей соответственно.

В феврале этого года Ленинский районный суд признал двоих соучастниц виновными в фальсификации финансовых документов и отчетности. Чеканова тогда осудили за подстрекательство к фальсификации и назначили штраф в 400 тысяч рублей.

14 апреля сообщалось, что в Москве суд заочно дал восемь лет экс-совладельцу банка «Траст» за хищение 14,5 миллиарда рублей.