Дизайнер раскритиковал интерьер дома бывшего мужа Бузовой

Дизайнер Осипов раскритиковал интерьер особняка Дмитрия Тарасова и назвал его скучным

Дизайнер и архитектор Александр Осипов раскритиковал интерьер особняка бывшего мужа Ольги Бузовой, футболиста Дмитрия Тарасова. Своим мнением он поделился с изданием Starhit.

Осипов назвал соблюдение единого стиля, которое прослеживается в интерьере дома спортсмена, скучным решением. Избавиться от этого ощущения не дают ни дорогая мебель, ни богатая отделка помещения. Кроме того, эксперт отметил, что интерьер особняка выглядит «обезличенным». «Заглянув сюда в гости, нельзя сказать, кому принадлежит особняк. Интересный интерьер всегда рассказывает небольшую историю о своем хозяине и его характере. В данном случае он молчит как партизан», — заявил Осипов.

Особняк площадью в 1000 квадратных метров построен во время брака с Бузовой, однако футболист въехал в него с новой супругой Анастасией Костенко и детьми. Пара часто показывает свое жилье подписчикам в социальных сетях. Несколько лет назад супруги собирались продать особняк, однако до сих пор так и не переехали из него.

Интерьер загородного дома Ксении Собчак, напротив, показался дизайнеру оригинальным, продуманным и стильным. В мае звезда показывала его своим подписчикам. Комнаты особняка выполнены в разных стилях, одна из них декорирована мозаикой в советском стиле с изображениями верблюда и девушки в национальном костюме с караваем.