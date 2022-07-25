Блогерша сделала тату у неумелого мастера и рассмешила подписчиков

TikTok-блогерша Элли Джейни набила изображение льва на руке и рассмешила подписчиков

Блогерша Элли Джейни сделала татуировку на руке у неумелого мастера и рассмешила подписчиков результатом. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом @ally.jaynee пришла на сеанс с целью набить крупное изображение льва на кисти. Во время работы мастера девушка заметила, что изображение отличается от заявленного образца. «Не беспокойтесь, оно будет выглядеть иначе, когда я закончу», — успокоил ее специалист.

Увидев готовую работу, Джейни разочаровалась: рисунок был нанесен непрофессионально и выглядел нереалистично. Блогерша рассказала, что ей пришлось заплатить за то, чтобы перекрыть татуировку, а затем записаться на лазерное удаление.

Упомянутый ролик набрал более 1,3 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Думаю, после семи рюмок текилы он будет выглядеть лучше», «Вот почему нужно всегда изучать мастеров, а не идти к кому попало», «Почти как рисунок Пикассо», «Я видела и хуже», — писали юзеры.

Ранее в июле блогерша Тиффани Энн решила сделать тату в виде цветка, но осталась недовольна работой мастера, который по-своему интерпретировал ее запрос. Девушка показала полученный результат: у нее на руке появилось пятно в красно-синих тонах, окруженное толстым неровным контуром, которое пользователи сети сравнили с использованной жевательной резинкой.