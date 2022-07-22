Девушка решила сделать тату в виде цветка и получила «использованную жвачку»

Блогерша Тиффани Энн решила сделать тату в виде цветка и получила «использованную жвачку»

Блогерша Тиффани Энн решила сделать тату в виде цветка, но осталась недовольна работой мастера, который по-своему интерпретировал ее запрос. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте девушки.

Юзерша рассказала, что попросила тату-мастера нанести ей на кожу рисунок гортензии, показав ему желаемые эскизы с данным растением. При этом на размещенных кадрах она продемонстрировала фото, которые предоставила специалисту в салоне. Так, на них можно видеть аккуратные изображения бутонов и листов.

Затем девушка показала полученный результат: у нее на руке появилось пятно в красно-синих тонах, окруженное толстым неровным контуром. Энн сравнила рисунок с пережеванными разноцветными хлопьями Crunch Berries. В свою очередь зрители разглядели в нем использованную жевательную резинку и растаявшее мороженое.

Ранее в июле сообщалось, что блогерша Сара (фамилия неизвестна) сделала тату с изображением кафедрального собора на руке и пожалела об этом. Сначала юзерша с никнеймом forsberglol показала татуировку в виде храма, которую отличает четкая детализация и фон, заполненный темными чернилами. Затем девушка продемонстрировала, какой вид приобрел рисунок спустя год. На размещенных кадрах заметно, что все элементы изображения слились в единое черное пятно.