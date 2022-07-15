Блогерша сделала тату и через год показала слившийся в черное пятно рисунок

Блогерша сделала на руке тату в виде кафедрального собора и пожалела об этом спустя год

Блогерша по имени Сара сделала тату с изображением кафедрального собора на руке и пожалела об этом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Сначала юзерша с никнеймом forsberglol показала татуировку в виде храма, которую отличает четкая детализация и фон, заполненный темными чернилами. Затем девушка продемонстрировала, какой вид приобрел рисунок спустя год. На размещенных кадрах заметно, что все элементы изображения слились в единое черное пятно.

Упомянутый ролик набрал более 4,1 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Моя слеза упала на пол», «Я никогда бы и не подумал, что такое бывает. Спасибо, что поделилась!», «У меня подобные тату и они выглядят отлично. Все зависит от мастера», — писали юзеры.

В июне жительница Великобритании Милли Блейк посвятила татуировку своему молодому человеку и обнаружила ошибку после сеанса. Девушка набила обозначения знаков зодиака на лодыжке: символ Весов был адресован матери, Тельца — отцу, а Рыб — ее возлюбленному. Увидев тату, бойфренд рассмеялся. Оказалось, что мастер изобразил на коже клиентки знак Овна вместо Рыб.