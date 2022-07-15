Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша сделала тату и через год показала слившийся в черное пятно рисунок

Блогерша сделала на руке тату в виде кафедрального собора и пожалела об этом спустя год

Кадр: @forsberglol

Блогерша по имени Сара сделала тату с изображением кафедрального собора на руке и пожалела об этом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Сначала юзерша с никнеймом forsberglol показала татуировку в виде храма, которую отличает четкая детализация и фон, заполненный темными чернилами. Затем девушка продемонстрировала, какой вид приобрел рисунок спустя год. На размещенных кадрах заметно, что все элементы изображения слились в единое черное пятно.

Упомянутый ролик набрал более 4,1 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Моя слеза упала на пол», «Я никогда бы и не подумал, что такое бывает. Спасибо, что поделилась!», «У меня подобные тату и они выглядят отлично. Все зависит от мастера», — писали юзеры.

В июне жительница Великобритании Милли Блейк посвятила татуировку своему молодому человеку и обнаружила ошибку после сеанса. Девушка набила обозначения знаков зодиака на лодыжке: символ Весов был адресован матери, Тельца — отцу, а Рыб — ее возлюбленному. Увидев тату, бойфренд рассмеялся. Оказалось, что мастер изобразил на коже клиентки знак Овна вместо Рыб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Гераскина
Обсудить
Последние новости
Трасс обвинила Россию в смерти британского наемника
Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max
Маммолог рассказал о мифах вокруг рака молочных желез у женщин
Названа дата боя Емельяненко с Дациком
Тело пропавшего россиянина на Эльбрусе нашли спустя три дня
В ЛНР сообщили о контроле союзных сил над путями отхода из Соледара и Северска
Россиянин поджег остановившего его инспектора ГИБДД
В России захотели «ликвидировать» два населенных пункта
Девушка провела 18 минут в сломанном солярии и показала новую внешность
Врач назвал опасные для дачников растения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.