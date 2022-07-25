ФСБ задержала россиянина за продажу снаряда для крупнокалиберного оружия

В Ивановской области ФСБ задержала 44-летнего жителя Тейкова за сбыт снаряда для оружия

В Ивановской области сотрудники ФСБ задержали 44-летнего жителя города Тейкова за сбыт снаряда. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщают «Вести Иваново» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По данным спецслужбы, россиянин незаконно продал снаряд 23 х 115 миллиметров для крупнокалиберного оружия. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о незаконном сбыте и хранении боеприпасов.

По решению суда в течение двух месяцев мужчина будет находиться в СИЗО.

18 июля стало известно, что в Новосибирской области ФСБ ликвидировала мастерскую подпольных оружейников в гаражном боксе.