ФСБ ликивидировала мастерскую подпольных оружейников в гаражном боксе

В Новосибирской области ФСБ обнаружила оборудованную в гаражном боксе оружейную мастерскую

В Новосибирской области сотрудники ФСБ обнаружили и ликвидировали мастерскую подпольных оружейников, оборудованную в гаражном боксе. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в результате обыска в мастерской были найдены пистолеты, ружье, часть винтовки «Мосина», свыше сотни патронов и специальное оборудование для работы с вооружением и изготовления боеприпасов. Подпольным оружейником оказался местный житель, занимавшийся переделкой охолощенных стволов в боевые.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о незаконном приобретении, хранении, изготовлении и переделке огнестрельного оружия.

21 июня ФСБ сообщила, что в результате проведенной спецоперации изъято 383 единицы огнестрельного оружия. Спецслужбы перекрыли деятельность 43 подпольных мастерских, где восстанавливались боевые свойства гражданских образцов оружия.