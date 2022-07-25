Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Китай собрался пойти на уступки ради американских бирж

FT: Китай собрался пойти на уступки, чтобы избежать делистинга своих компаний с бирж США

Фото: Paul Yeung / Getty Images

Пекин собрался ввести специальную схему для компаний, чьи ценные бумаги обращаются на американских биржах, чтобы по возможности сократить масштабный делистинг. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет Financial Times (FT).

Уступки будут заключаться в том, что все торгующиеся в США китайские компании распределят на три категории в зависимости от типа данных, которые им понадобится раскрывать для аудита. В первую категорию попадут предприятия, не владеющие конфиденциальными данными, во вторую — те, у кого такие данные есть, а в третью — обладающие секретной информацией.

Китайские власти ожидают, что покинуть биржи США придется только компаниям из третьей категории. А вот тем, кто остался во второй, предстоит реструктуризация, которая подразумевает предоставление права хранения информации третьим лицам. Это решение станет существенной уступкой со стороны КНР, однако отказ от нее поставит под угрозу капитал в объеме 1,3 триллиона долларов. Кроме того, ситуация приведет к существенному снижению сотрудничества стран.

Вашингтон еще в 2020 году обязал иностранные компании предоставлять американским регуляторам полный доступ к данным о своей деятельности. Сделать это необходимо до 2024 года, иначе компаниям будет отказано в праве размещаться на бирже.

Эксперты отмечали, что такая мера выглядела одним из ударов в торговой войне с КНР, поскольку именно китайские компании злоупотребляли своим правом не предоставлять информацию.

Ранее американский инвестиционный банк Goldman Sachs в рамках прогноза по национальному фондовому индексу MSCI предсказал нулевой рост ведущим представителям экономики Китая. Основной причиной ухудшения прогноза стал кризис недвижимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Китайская Huawei начала избавляться от сотрудников в России
В России состоялся многотысячный фестиваль
России предрекли появление «цифровых двойников» жилых домов
Поляки избили россиянина в отеле Турции после совместного распития алкоголя
Apple увеличила производство iPhone 14
Роспотребнадзор оценил вероятность распространения оспы обезьян в России
Лавров опроверг влияние сделки по зерну на ход спецоперации
Украинские АЭС заподозрили в работе в режиме высокой нагрузки
Китай собрался пойти на уступки ради американских бирж
Опубликовано фото ценников с финальной распродажи H&M
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.