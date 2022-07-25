Китай собрался пойти на уступки ради американских бирж

FT: Китай собрался пойти на уступки, чтобы избежать делистинга своих компаний с бирж США

Пекин собрался ввести специальную схему для компаний, чьи ценные бумаги обращаются на американских биржах, чтобы по возможности сократить масштабный делистинг. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет Financial Times (FT).

Уступки будут заключаться в том, что все торгующиеся в США китайские компании распределят на три категории в зависимости от типа данных, которые им понадобится раскрывать для аудита. В первую категорию попадут предприятия, не владеющие конфиденциальными данными, во вторую — те, у кого такие данные есть, а в третью — обладающие секретной информацией.

Китайские власти ожидают, что покинуть биржи США придется только компаниям из третьей категории. А вот тем, кто остался во второй, предстоит реструктуризация, которая подразумевает предоставление права хранения информации третьим лицам. Это решение станет существенной уступкой со стороны КНР, однако отказ от нее поставит под угрозу капитал в объеме 1,3 триллиона долларов. Кроме того, ситуация приведет к существенному снижению сотрудничества стран.

Вашингтон еще в 2020 году обязал иностранные компании предоставлять американским регуляторам полный доступ к данным о своей деятельности. Сделать это необходимо до 2024 года, иначе компаниям будет отказано в праве размещаться на бирже.

Эксперты отмечали, что такая мера выглядела одним из ударов в торговой войне с КНР, поскольку именно китайские компании злоупотребляли своим правом не предоставлять информацию.

Ранее американский инвестиционный банк Goldman Sachs в рамках прогноза по национальному фондовому индексу MSCI предсказал нулевой рост ведущим представителям экономики Китая. Основной причиной ухудшения прогноза стал кризис недвижимости.