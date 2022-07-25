Экономике Китая предсказали застой

Goldman Sachs предсказал нулевой рост прибыли участникам индекса MSCI China

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал нулевой рост ведущим представителям экономики Китая, опубликовав прогноз по национальному фондовому индексу MSCI. Выдержки из него приводит CNBC.

По подсчетам авторов, по итогам 2022 года прибыль ведущих китайских компаний, входящих в индекс, продемонстрирует нулевой рост — против четырех процентов, согласно предыдущим версиям прогнозов.

В свою очередь сам индекс MSCI China к июлю следующего года достигнет уровня 81 пункта вместо прогнозировавшихся прежде 84 пунктов. С начала июля индекс снизился на шесть процентов и в настоящее время находится на уровне 68,81 пункта.

Снижение прогнозных показателей связано в первую очередь с кризисом недвижимости в Китае. Многие дольщики в разных провинциях страны одновременно отказались от выплат по ипотеке из-за слишком медленного строительства жилых домов, в которых они приобрели квартиры.

Это связано с нехваткой оборотных средств, с которой столкнулись девелоперы. Перебои с выплатами наносят ущерб банкам и держателям их ипотечных облигаций, обеспеченных выданными кредитами, среди которых крупные корпорации и фонды.