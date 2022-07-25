Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономике Китая предсказали застой

Goldman Sachs предсказал нулевой рост прибыли участникам индекса MSCI China

Фото: Aly Song / Reuters

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs предсказал нулевой рост ведущим представителям экономики Китая, опубликовав прогноз по национальному фондовому индексу MSCI. Выдержки из него приводит CNBC.

По подсчетам авторов, по итогам 2022 года прибыль ведущих китайских компаний, входящих в индекс, продемонстрирует нулевой рост — против четырех процентов, согласно предыдущим версиям прогнозов.

В свою очередь сам индекс MSCI China к июлю следующего года достигнет уровня 81 пункта вместо прогнозировавшихся прежде 84 пунктов. С начала июля индекс снизился на шесть процентов и в настоящее время находится на уровне 68,81 пункта.

Снижение прогнозных показателей связано в первую очередь с кризисом недвижимости в Китае. Многие дольщики в разных провинциях страны одновременно отказались от выплат по ипотеке из-за слишком медленного строительства жилых домов, в которых они приобрели квартиры.

Это связано с нехваткой оборотных средств, с которой столкнулись девелоперы. Перебои с выплатами наносят ущерб банкам и держателям их ипотечных облигаций, обеспеченных выданными кредитами, среди которых крупные корпорации и фонды.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» заявил о недостаточной ясности документов от Siemens
Лавров передал президенту Конго послание от Путина
Вильфанд назвал дату окончания жары в Москве
Российский генерал оценил вероятность угона боевого самолета во время полета
Эксперт дала семь советов о построении счастливых отношений
В России упали продажи компьютеров
Крупный пожар в здании бывшего лесопильного завода в Петербурге попал на видео
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Получение российским миллиардером гражданства Португалии подтвердилось
В Германии отказались сообщать о местонахождении турбины для «Северного потока»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.