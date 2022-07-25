Звезда Comedy Woman раскрыла подробности ухода из проекта

Юмористка Турава заявила, что ее уволили из Comedy Woman, потому что не могли ей платить

Юмористка, бывшая участница КВН Тамара Турава заявила, что ее уволили из шоу Comedy Woman из-за денег. Подробности ухода из популярного телепроекта она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, запись их разговора доступна на YouTube.

По словам юмористки, с ней связалась руководитель Comedy Woman Наталья Еприкян и сообщила, что ей больше не могут выплачивать зарплату. «Мне написала Наталья (...) [мол], Тамара, у нас не хватает бюджета на то, чтобы ты приехала. Я говорю: "Наташ, я за творчество, мне деньги не нужны. (...) Давай я приеду, если дело в этом (деньгах — прим. "Ленты.ру")". Она говорит: "Любое творчество должно оплачиваться, поэтому нет"», — вспомнила Турава.

Звезда Comedy Woman добавила, что незадолго до увольнения она получила сценарий, который сочла не подходящим для себя. «Я читаю сценарий, это [было] какое-то просто несмешное дело на сцене. Меня как будто хоронят», — рассказала она. Турава отметила, что выступление с этим сценарием стало самым несмешным в ее карьере.

Артистка уточнила, что все сценарии до этого ей писал один из авторов проекта, популярный комик Александр Гудков. По словам экс-участницы Comedy Woman, он объяснил ее увольнение тем, что коллеги по шоу ревновали из-за того, что он писал ей шутки. «Гудков говорил: "Тамар, что я могу тебе сказать, девочки немножечко бесятся, когда (...) я на тебя время трачу», — процитировала его Турава.

Тамара Турава — российская юмористка. Во время учебы в университете начала играть в КВН. Некоторое время сотрудничала с коллективом команды КВН «Утомленные солнцем». Была участницей комедийного шоу Comedy Battle, выступала в составе дуэта «Тамара и Сычев». В 2016 году стала членом команды Comedy Woman, где играла дерзкую кавказскую девушку. После этого стала сниматься в веб-сериале «Непосредственно Каха».