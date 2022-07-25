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Военные ЛНР освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в ДНР

«Известия»: военные ЛНР освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в ДНР

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Подразделения Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) освободили от украинских боевиков Углегорскую ТЭЦ в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента Алексея Полторанина.

По его информации, сейчас на территории теплоэлектроцентрали идет зачистка территории.

В свою очередь, и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале сообщил, что территория Углегорской ТЭЦ полностью блокирована, но пока не зачищена.

Он также рассказал, что поселок Новолуганское на 50 процентов находится под контролем ДНР. Вооруженные силы Украины (ВСУ) отходят от Семигорья, однако подтверждения этой информации пока нет, подчеркнул Приходько.

Ранее в ЛНР погибли четыре мирных жителя в результате обстрела со стороны ВСУ. Обстрел был произведен с применением артиллерийского орудия калибра 155 мм. Всего по Рубежному было выпущено девять снарядов.

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Марина Совина
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