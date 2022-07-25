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МИД Румынии осудил премьера Венгрии за его взгляды на поддержку Украины

Глава МИД Румынии Адреску осудил премьера Венгрии Орбана за взгляды на поддержку Украины
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Глава МИД Румынии Богдан Адреску осудил слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявив, что Бухарест не разделяет взгляды Будапешта на европейскую солидарность и поддержку Украины. Об этом пишет РИА Новости.

«Каждое государство определяет свои позиции по международным вопросам так, как считает нужным, но, как известно, Румыния не разделяет этих неадекватных взглядов, от которых мы явно дистанцируемся, поскольку они затрагивают европейскую солидарность в отношении акции в поддержку Украины», — заявил румынский дипломат.

Ранее стало известно, что страны Европейского союза (ЕС) расценили как предательство готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана наладить диалог с Россией. Журналист Уильям Наттрасс заявил, что в ЕС посчитали малодушным подобное стремление сотрудничать. Однако отмечается, что Венгрия намерена сохранить способность вести собственную энергетическую политику.

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Николай Чигасов
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