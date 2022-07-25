В ДНР сообщили о направлении в суд дела пленного украинского командира

ГП ДНР сообщила, что дело командира украинского батальона «Медведи SS» направлено в суд

Дело пленного командира украинского батальона «Медведи SS» Александра Кравцова направлено в суд. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры (ГП) Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

«25 июля 2022 года уголовное дело по обвинению Кравцова А.А. направлено в суд с обвинительным заключением», — указали в ведомстве.

В Генпрокуратуре добавили, что фигуранту вменяются три статьи Уголовного кодекса ДНР, которые предусматривают в том числе высшую меру наказания.

Ранее стало известно, что следователи Донецкой народной республики предъявили обвинение командиру украинской диверсионно-штурмовой группировки «Медведи SS» Александру Кравцову, ему может грозить смертная казнь. Об этом заявил адвокат пленного Павел Косован.

