Екатерина Варнава обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на новом видео

Бывшая звезда Comedy Woman Екатерина Варнава удивила фанатов худобой на новом видео

Бывшая звезда Comedy Woman и телеведущая Екатерина Варнава удивила фанатов чрезмерной худобой на новом видео. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором она предстала перед камерой в мини-платье с глубоким декольте белого цвета и черных кожаных сапогах. При этом актриса дополнила свой образ плетеной сумкой, а волосы зачесала назад.

Поклонники выразили свое беспокойство по поводу фигуры артистки в комментариях под постом, который набрал более 48 тысячи лайков. «Хочется ее обнять и накормить», «Перебор с худобой. Может я в моде не разбираюсь, но вам не идет», «А это не анорексия?», «Катюша, пожалуйста, начните кушать нормально. Ну, уж очень вы исхудали», «Срочно надо поправиться!» — высказывались они.

В 2021 году Екатерина Варнава рассказала о пережитом выкидыше. Артистка призналась, что ждала появления на свет ребенка, но потеряла его на третьем месяце беременности. «У меня произошел выкидыш… Очень серьезно переживала это. Передо мной никогда не стоял выбор: делать аборт или нет. Я всегда хотела ребенка», — поделилась своими переживаниями знаменитость и отметила, что после этого случая ее возмущает бестактность людей при расспросах, почему она не родила до 36 лет.