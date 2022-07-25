Россиянка слетала на другой конец света и назвала цены на отдых копеечными

Читательница «Тонкостей туризма» слетала в Венесуэлу и назвала цены на отдых копеечными

Россиянка провела отпуск в Венесуэле и назвала цены на отдых на Карибах очень низкими. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам туристки, изначально она планировала отправиться в Таиланд, однако стоимость путевки оказалась слишком высокой, а перелет долгим.

Путешественница отметила, что авиабилеты на другой конец света — в Венесуэлу — также стоят недешево, однако цены на проживание и питание — копеечные. Так, например, за 12 устриц россиянка заплатила всего доллар (около 58 рублей). Она добавила, что они отдыхали на чистом пляже, с водой бирюзового цвета, где множество кафе и хорошо развитая инфраструктура.

При этом стоимость тура на двоих по системе «все включено» на 11 ночей обошлась ей в 294 тысячи рублей. В частности, перелет на одного человека стоит от 75 тысяч рублей.

В публикации говорится, что на ресепшен в основном работает англоязычный и испаноязычный персонал.

В начале июля россиянам рассказали, что средняя стоимость туров в Венесуэлу в июле составляет 200 тысяч рублей. В сумму включен перелет, проживание в отеле категории четыре звезды Sunsol Isla Caribe и питание по системе «все включено».