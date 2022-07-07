Россиянам рассказали о возможности отдохнуть на Карибском море по цене Турции

TourDom: средняя стоимость туров в Венесуэлу в июле составляет 200 тысяч рублей

У россиян появилась возможность отправиться на отдых в популярную страну Латинской Америки — Венесуэлу — по цене путевок в Турцию. Такая информация появилась на сайте портала TourDom.

По данным представителей туриндустрии, средняя стоимость тура на двоих с отправлением в июле на 12 ночей составляет примерно 200 тысяч рублей. В сумму включен перелет, проживание в отеле категории четыре звезды Sunsol Isla Caribe и питание по системе «все включено». Для желающих остановиться в пятизвездочном отеле Hesperia Isla Margarita отпуск на Карибском море обойдется минимум в 238 тысяч рублей на двоих.

«Получается почти как Турция — самое массовое летнее направление, — рассказал один из турагентов. — Но на турецких курортах большинство наших клиентов уже было, почему бы не предложить им что-то новое».

Отмечается, что перелеты по маршруту Москва — Каракас осуществляет венесуэльский авиаперевозчик Conviasa. Рейсы выполняются с частотой раз в две недели из аэропорта Внуково. Время в пути составляет примерно 20 часов.

Ранее в июне россиянам назвали оптимальную стоимость туров в страны Карибского бассейна. Так, неделя в четырехзвездочном отеле «все включено» на Кубе в июле обойдется от 25 тысяч рублей на двоих. В Доминикане — от 40 тысяч рублей, в Мексике — от 51 тысячи рублей.