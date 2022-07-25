Алисия Викандер рассказала о пережитом во время самоизоляции выкидыше

Жена Майкла Фассбендера Алисия Викандер рассказала о пережитом во время пандемии выкидыше

Шведская актриса, танцовщица и продюсер Алисия Викандер рассказала о пережитом во время пандемии выкидыше. Ее слова передает The Sunday Times.

Жена актера Майкла Фассбендера призналась, что прошла долгий путь ради того, чтобы стать матерью. «Я некоторое время пыталась забеременеть. Поэтому я переживала тяжелые времена во время самоизоляции. Через это проходят многие женщины», — заявила обладательница премии «Оскар».

По словам артистки, после выкидыша она по-новому взглянула на фильм «Свет в океане» (2016), в котором ее героиня Изабель переживает подобный опыт.

«Потеря ребенка была болезненной. Она заставило меня вспомнить один фильм, где я снималась. Теперь он имеет для меня другое значение», — добавила Викандер. Актриса также отметила, что отыгрывание подобных сюжетов на экране помогает ей справиться с собственным горем.

На съемках фильма «Свет в океане» Викандер познакомилась со своим нынешним супругом, актером Майклом Фассбендером. Возлюбленные поженились в 2017 году. Через четыре года у супругов родился сын.

Ранее о пережитых выкидышах рассказала певица Шер.