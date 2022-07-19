Шер осудила запрет абортов в США и рассказала о пережитых выкидышах

Певица Шер рассказала, что пережила три выкидыша

Американская певица Шер осудила запрет абортов в США и рассказала, что за свою жизнь она пережила три выкидыша. Публикации на эту тему появились в ее Twitter-аккаунте.

Исполнительница пояснила, что у нее случилось несколько выкидышей во время брака с музыкантом Сонни Боно. Первый из них произошел, когда ей было всего 18 лет.

«Я находилась одна в нашем доме. Сонни пришел, а я рыдала и каталась по полу. Когда я оказалась у доктора, я кричала от боли. Меня сразу же отправили в госпиталь в операционную. Что бы было со мной сегодня?» — написала Шер. Она добавила, что сейчас американские женщины не в безопасности.

24 июня Верховный суд США отменил постановление 1973 года по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами.

16 июля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о федеральных гарантиях прав на аборты. За принятие инициативы проголосовали чуть больше конгрессменов, чем против (219 против 210). Ни один из республиканцев законопроект не поддержал.