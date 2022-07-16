Конгресс США одобрил законопроект о гарантиях права на аборт

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о гарантиях прав на аборты

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о федеральных гарантиях прав на аборты. Трансляцию голосования вел телеканал C-SPAN.

Отмечается, что за принятие инициативы проголосовали чуть больше конгрессменов, чем против (219 против 210). Ни один из республиканцев законопроект не поддержал.

Цель данной инициативы заключается в том, чтобы на законодательном уровне закрепить те гарантии, которые были отменены Верховным судом США в конце июня.

Также была одобрена инициатива, которая закрепляет право женщин выезжать в другой штат, чтобы сделать аборт. За нее проголосовали 223 законодателя, 205 высказались против. Законопроект одобрили все демократы, к ним присоединились три республиканца.

Постановление по прецедентному делу «Роу против Уэйда», согласно которому федеральные власти гарантируют права, касающиеся абортов, было вынесено 24 июня. В дальнейшем права на аборты будут определяться штатами, если Конгресс не примет никаких мер. Активисты возмущены таким решением, поскольку почти половина штатов приняла или примет законы, запрещающие аборты, в то время как другие приняли строгие меры, регулирующие эту процедуру.