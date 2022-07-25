Украина попросила ЕС давать визы только осуждающим спецоперацию россиянам

Politico: Украина просит ЕС давать визы россиянам на основании письменного осуждения СВО

Украинские власти просят Европейский союз выдавать визы только тем россиянам, которые осуждают специальную военную операцию на территории Украины и могут подтвердить это письменно. Об этом в интервью Politico заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.

«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну, — и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, — они не должны иметь доступа к свободному миру», — заявил посол.