Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина попросила ЕС давать визы только осуждающим спецоперацию россиянам

Politico: Украина просит ЕС давать визы россиянам на основании письменного осуждения СВО

Фото: Shutterstock

Украинские власти просят Европейский союз выдавать визы только тем россиянам, которые осуждают специальную военную операцию на территории Украины и могут подтвердить это письменно. Об этом в интервью Politico заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеев.

«Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну, — и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, — они не должны иметь доступа к свободному миру», — заявил посол.

Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
«Газпром» сообщил об остановке еще одного двигателя на станции «Портовая»
Россиянам рассказали о недорогом жилье на популярном курорте
У девушки «отпал кусок уха» из-за дешевых сережек
Кристина Асмус получила травму во время спектакля в Москве
Украина попросила ЕС давать визы только осуждающим спецоперацию россиянам
Рената Литвинова снялась в мини-платье и чулках и взволновала фанатов
Кандидата на пост премьера Великобритании осудили за дорогую одежду
В ДНР заявили о вывозе оборудования с завода в Краматорске киевскими властями
Предложен новый способ борьбы с опасной инфекцией
В Верховной Раде раскрыли имя нового генерального прокурора
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.