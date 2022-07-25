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Сотрудница магазина объяснила необходимость стирки одежды после покупки

Сотрудница магазина Дана: персонал носит одежду из новых коллекций на рабочих сменах

Фото: Robert Kneschke / Shutterstock

Сотрудница магазина одежды по имени Дана (фамилия неизвестна) объяснила необходимость стирать одежду после покупки. Соответствующий ролик появился в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом octagonglasses рассказала, что коллеги из магазина, в котором она работает, нередко носят одежду из актуальных коллекций во время своих смен, чтобы прорекламировать новое поступление. «Мы работаем целый день, потеем. В конце дня мы снимаем эту одежду, прикрепляем этикетки обратно и размещаем в торговом зале», — предупредила она.

Блогерша также отметила, что таким образом поступает персонал многих торговых точек. По этой причине новые вещи не так чисты, как кажутся на первый взгляд, добавила она.

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Упомянутый ролик набрал более 23 тысяч просмотров. Пользователи сети поделились своим мнением относительно данной ситуации. «Я работала в магазине, в котором так делали. Правда, перед тем как вернуть вещи на полки, мы их отпаривали», «Я всегда стираю одежду, потому что много людей примеряли ее», «А вы представьте процесс производства, сколько людей трогало эти вещи. А если они не мыли руки после туалета?» — писали юзеры.

В мае блогерша заказала модные брюки карго на сайте онлайн-магазина PrettyLittleThing и удивилась их запаху. По этой причине она решила их постирать. Замочив штаны, юзерша отметила, что вода в раковине постепенно стала приобретать грязный темно-коричневый цвет.

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Полина Гераскина
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