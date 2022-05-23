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Блогерша заказала брюки онлайн и удивилась их запаху

The Sun: блогерша постирала купленные онлайн брюки из-за их запаха и удивилась цвету воды

Кадр: @evekeogh1

Блогерша заказала модные брюки на сайте онлайн-магазина PrettyLittleThing и удивилась их запаху. На ее TikTok-ролик обратили внимание редакторы The Sun.

Юзерша с никнеймом evek разместила видео, на котором показала купленные в интернете брюки карго. После распаковки посылки девушка отметила, что вещь источала странный запах. По этой причине героиня материала решила постирать их перед тем, как надеть.

Автор ролика замочила штаны, после чего запечатлела свою реакцию на камеру. На размещенных кадрах видно, что вода приобрела грязный темно-коричневый цвет, что удивило покупательницу.

Видео блогерши набрало более 45 тысяч лайков. Подписчики принялись высказываться о произошедшем в комментариях. «Вот почему стоит стирать одежду, прежде чем надеть», «Наверное, это краска?», «Ничего себе!» — писали юзеры. Девушка также добавила, что на этикетке не было предупреждения о том, что брюки могут линять при стирке.

Ранее в мае блогерша Мэри Шарки заказала юбку размера XL в онлайн-магазине и рассмеялась во время примерки. Девушка призналась, что не является поклонницей шопинга, однако ей пришлось обновить гардероб перед поездкой на отдых в Мексику. Купленная в интернете вещь оказалась крошечного размера — настолько, что юзерша смогла натянуть ее лишь на одну ногу.

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Карина Черных
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