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Блогерша заказала юбку размера XL и едва натянула ее на ногу

The Sun: блогерша Мэри Шарки купила юбку онлайн и рассмеялась во время примерки

Фото: @sharkymarie_ / TikTok

Блогерша Мэри Шарки заказала юбку размера XL в онлайн-магазине и едва смогла натянуть ее на ногу. Ее TikTok-роликом заинтересовались журналисты The Sun.

На размещенном видео юзерша с никнеймом @sharkymarie запечатлела себя во время примерки купленной в интернет-магазине вещи. «Ненавижу шопинг в любом виде — и онлайн, и в магазине. Это всегда расстройство. У меня не самый большой размер, но я даже не представляю, как девушки с более сложными типами фигур находят вещи», — призналась она.

Шарки рассказала, что хотела обновить гардероб перед туристической поездкой в Мексику. С этой целью девушка приобрела белую миди-юбку в размере XL. Однако во время распаковки покупательница рассмеялась из-за размера купленного предмета гардероба.

Полученная вещь, несмотря на указанные на сайте параметры, оказалась слишком узкой в талии — настолько, что тиктокерша смогла натянуть ее только на одну ногу. По словам девушки, неудачную покупку она решила вернуть в магазин.

Ранее в мае другая блогерша купила модное платье бренда Rui в интернете, а получила «рваный рукав». Вещь была настолько маленькой, что подходила по размеру лишь на предплечье. Покупка обошлась ей в 254 фунта стерлингов (около 21 тысячи рублей).

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Полина Гераскина
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