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Блогерша заказала брендовое платье онлайн и получила рваный рукав

Блогерша купила платье бренда Rui в интернете и удивилась размеру полученной вещи

Фото: @SeekTheFinds

Блогерша купила брендовое платье в онлайн-магазине и удивилась посылке, получив вместо наряда «рваный рукав». Соответствующим постом в Twitter заинтересовалась редакция The Sun.

Юзерша с никнеймом @SeekTheFinds разместила пост, в котором показала желаемый наряд из каталога маркетплейса и присланную на почту вещь. Девушка заказала в интернете черное платье с асимметричными разрезами бренда Rui, основанного китайским дизайнером Руи Джоу. Покупка обошлась ей в 254 фунта стерлингов (около 21 тысячи рублей).

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После распаковки выяснилось, что размер платья оказался настолько маленьким, что оно налезло только на руку покупательницы. «Выходит, я потратила почти 300 долларов на рукав?» — возмутилась героиня материала. Известно, что рукава также представлены в ассортименте данной марки и продаются за 156 фунтов стерлингов (около 12,9 тысячи рублей).

Публикация стала вирусной и набрала более 156 тысяч лайков и десятки тысяч репостов. Пользователи сети принялись высказываться и подшучивать над блогершей. «Ты заказывала платье без рукавов, а получила рукава без платья», «Я бы на твоем месте втиснулась в это платье любой ценой… 300 долларов, серьезно?», «Брось его в воду, оно станет больше», — писали они в комментариях.

Ранее, в апреле, блогерша заказала модно платье-комбинацию в онлайн-магазине Boohoo и рассмеялась во время примерки. В области талии и бедер наряд подошел по размеру, однако в зоне декольте оказался слишком тесным — настолько, что превратил грудь девушки в «уши спаниеля».

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Полина Гераскина
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