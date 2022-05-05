Модное платье превратило грудь блогерши в «уши спаниеля»

Daily Star: блогерша заказала платье в онлайн-магазине и рассмеялась во время примерки

Блогерша заказала модное платье в онлайн-магазине Boohoo и рассмеялась во время примерки. На соответствующий TikTok-ролик обратила внимание редакция Daily Star.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом hollymay3193 показала, насколько сильно полученная вещь отличалась от той, что была представлена в каталоге бренда. Первоначально покупательница продемонстрировала фото с сайта, на котором была изображена модель в розовом платье-комбинации из атласа с леопардовым принтом. Затем она показала, как изделие выглядело на самом деле.

Так, крой полученного по почте наряда удивил девушку: в области талии и бедер платье подошло по размеру, однако в зоне декольте оказалось слишком тесным. Лиф сдавил грудь блогерши и превратил ее в «уши спаниеля». «Я заказала 16-й размер, потому что у меня большая грудь. Теперь я в шоке», — высказалась заказчица.

Сюжет ролика развеселил пользователей сети. «Я даже не смеюсь, потому что представляю, что было бы с моей грудью», «Одна дома, а вторая гуляет», «Правая в платье, а левая спустилась, потому что кто-то позвонил в дверь», — иронично комментировали подписчики.

Ранее в апреле блогерша Эшли Лопес купила кожаное мини-платье на сайте крупного маркетплейса Amazon и удивилась своему нелепому внешнему виду во время примерки. Для того чтобы надеть наряд, ей пришлось обратиться за помощью к подруге. В результате девушка сравнила его с костюмом сосиски и коричневого драже M&M’s.