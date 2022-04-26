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Блогерша заказала кожаное платье онлайн и получила «костюм сосиски»

The Sun: блогерша Эшли Лопес купила платье на Amazon и рассмеялась во время примерки

Кадр: @superashley127

Блогерша Эшли Лопес купила платье на сайте крупного американского маркетплейса Amazon и рассмеялась во время примерки. Ее роликом в TikTok заинтересовалась редакция The Sun.

Пользовательница с никнеймом superashley127 заказала онлайн кожаное мини-платье без бретелей коричневого цвета. По ее словам, в каталоге интернет-магазина вещь выглядела стильно и позиционировалась как одежда для плюс-сайз-покупательниц.

Согласно материалу, юзерша получила посылку, примерила купленный наряд и удивилась своему нелепому внешнему виду. Платье оказалось настолько тесным, что блогерше понадобилась помощь подруги, чтобы его надеть. «Не буду врать, оно напоминает пластиковую скатерть. Как будто это костюм сосиски или коричневого драже M&M’s», — иронично отметила Лопес.

Соответствующее видео Лопес опубликовала в TikTok. Пользователи принялись комментировать размещенные кадры. «Представьте, как в нем ходить в туалет», «Я больше никогда не буду воспринимать коричневый M&M's как раньше», «Я смотрела это видео и вспотела», — писали они.

Ранее в апреле блогерша Люси Макнил купила модный наряд в онлайн-магазине и рассмеялась во время его распаковки. Девушка заказала прозрачное мини-платье черного цвета и получила костюм кукольного размера. Затем тиктокерша примерила покупку на камеру и отметила, что оно чересчур откровенное. Пользователи сети иронично отметили, что вещь предназначалась для кота.

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Карина Черных
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