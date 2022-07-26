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Владелица магазина одежды назвала визуально старящие женщин наряды

Владелица магазина одежды Хагемайстер: женщин визуально старят наряды большего размера

Фото: Shutterstock

Владелица магазина одежды Kingdom Dezigns, блогерша Карисса Хагемайстер из США назвала визуально старящие женщин наряды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам американки, первая приводящая к ухудшению внешнего вида ошибка — покупка предметов гардероба большего размера. На размещенных кадрах она продемонстрировала, как на ней смотрится розовое мини-платье с длинными рукавами и V-образным вырезом, которое оказалось ей велико. Так, в районе бедер ткань образовывала крупные складки, а вытачки не соответствовали параметрам фигуры. «Узнайте свой настоящий размер и придерживайтесь его», — призвала юзерша.

Кроме того, Хагемайстер не рекомендовала сочетать объемные топы с просторными юбками. «Либо немного обнажите ноги, либо заправьте майку в юбку», — предложила она.

Ранее стилистка и блогерша Ана Рейес назвала детали безвкусного женского образа. Так, в список вошли наряды из вещей с принтом в технике тай-дай, а также комплекты одежды, состоящие из мешковатых футболок и шортов.

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Алина Гостева
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