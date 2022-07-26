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Цены на газ в Европе взлетели

Цены на газ в Европе взлетели выше отметки в $2000 за тысячу кубометров

Фото: Shutterstock

Цены на газ в Европе впервые с марта взлетели выше отметки в 2000 долларов за тысячу кубометров в ходе торгов 26 июля, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость топлива растет на опасениях дефицита, связанного с анонсированным «Газпромом» дальнейшим сокращением поставок по основному маршруту экспорта в Европу — «Северному потоку».

25 июля компания сообщила об остановке работы еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу.

Теперь суточная пропускная способность станции составит до 33 миллионов кубометров в сутки — речь идет о примерно 20 процентах от его мощности. Поставки и до этого шли в сниженном объеме, около 67 миллионов кубометров, что, по утверждениям российской стороны, было связано с проблемами с другой турбиной.

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Платон Щукин
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