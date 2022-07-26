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Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля

Борис Джонсон вручил президенту Украины Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля
Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Борис Джонсон и Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля во время встречи в видеоформате. Об этом пишет РИА Новости.

«Несмотря на то что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир», — объявил Джонсон. В церемонии также участвовал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Награда за лидерство имени Черчилля впервые была вручена американскому предпринимателю Биллу Гейтсу в 2006 году.

Ранее сообщалось, что британский политик хочет успеть снова посетить Киев, прежде чем покинет Даунинг-стрит. Утверждается, что Джонсон «действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского». Премьер объявил о решении уйти в отставку в начале июля из-за серии политических скандалов.

В материале исправлена фактическая ошибка.

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Виктория Кондратьева
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