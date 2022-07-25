Джонсон захотел успеть снова посетить Киев перед отставкой

The Telegraph: Джонсон хочет успеть в третий раз посетить Киев и встретиться с Зеленским

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон хочет успеть снова посетить Киев, прежде чем покинет Даунинг-стрит. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источник.

Собеседник издания утверждает, что Джонсон намерен посетить украинскую столицу в третий раз, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. По словам источника газеты, Джонсон «действительно чувствует бремя ответственности за то, что был самым большим сторонником Зеленского». «Он не может просто уйти и не убедиться, что мир его прикроет», — добавил он.

До этого Джонсон посещал Киев в апреле и июне.

Ранее источники газеты The Sunday Times сообщили, что Борис Джонсон попытается вернуться на пост премьер-министра Великобритании в будущем. По их словам, Джонсон убежден, что приход ко власти любого преемника может обернуться катастрофой для Консервативной партии, после которой он сможет вновь привести политическое объединение к власти и занять пост премьер-министра.

7 июля Борис Джонсон объявил о решении покинуть свой пост. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства.