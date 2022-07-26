Польша не испугалась возможного отсутствия газа
Польша не боится того, что может остаться без газа после слов представителей компании «Газпром» об остановке эксплуатации турбины Siemens на станции «Портовая». Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, цитату приводит РИА Новости.
Впрочем, Мюллер признал, что цены на газ могут вырасти. «В связи с тем, что правительство (...) приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такого риска, касающегося отсутствия поставок газа в Польшу, нет», — рассказал пресс-секретарь правительства.
25 июля «Газпром» сообщил, что останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
В июне объем поставок по «Северному потоку» был резко сокращен.