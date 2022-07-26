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Польша не испугалась возможного отсутствия газа

В правительстве Польши заявили, что не боятся остаться без газа из-за слов «Газпрома»

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Польша не боится того, что может остаться без газа после слов представителей компании «Газпром» об остановке эксплуатации турбины Siemens на станции «Портовая». Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, цитату приводит РИА Новости.

Впрочем, Мюллер признал, что цены на газ могут вырасти. «В связи с тем, что правительство (...) приняло решение о строительстве газопровода Baltic Pipe, такого риска, касающегося отсутствия поставок газа в Польшу, нет», — рассказал пресс-секретарь правительства.

25 июля «Газпром» сообщил, что останавливает работу еще одного газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток», из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

В июне объем поставок по «Северному потоку» был резко сокращен.

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Виктория Кондратьева
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