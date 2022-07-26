В США допустили разморозку счетов Афганистана

Спецпредставитель США Вест заявил, что Вашингтон может разморозить госрезервы Афганистана

В целях стабилизации афганской экономики Вашингтон может разморозить счета госрезерва прежнего правительства. Такую возможность допустил спецпредставитель США по Афганистану Томас Вест в ходе международной конференции в Ташкенте, сообщает VOA News.

«США остаются крупнейшим донором гуманитарной помощи Афганистану, предоставив с августа 2021 года один миллиард долларов. Вашингтон также работает с Центробанком и правительством Афганистана по разморозке государственных средств», — заявил Вест. По его словам, прежние усилия США позволили предотвратить тяжелейший гуманитарный кризис в стране в зимний период.

Отмечается, что в ходе международной конференции по Афганистану в Ташкенте участвовала делегация представителей движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) во главе с министром иностранных дел страны Амир Ханом Муттаки.

В середине августа 2021 года, после того как талибы захватили власть в стране, Международный валютный фонд и другие западные организации приостановили программы поддержки афганской экономики, зависимой от иностранных вливаний. В частности, США перекрыли доступ к активам на семь миллиардов долларов, которые хранятся в американской Федеральной резервной системе.

Свое решение они объяснили тем, что не могут перечислять средства, пока новое правительство не получило международного признания. Кроме того, талибам отказали в доступе даже к национальному резерву страны — США заморозили активы ЦБ Афганистана на счетах своих банков. Несмотря на это, в декабре ООН оказала стране гуманитарную помощь в размере 16 миллионов долларов.