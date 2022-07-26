Рыбаки нашли рвоту кашалота на сотни миллионов рублей и сдали ее в полицию

NDTV: рыбаки обнаружили в море 28 килограммов рвоты кашалота и сдали ее в полицию

Рыбаки в индийском штате Керала нашли рвоту кашалота, стоящую сотни миллионов рублей. Об этом сообщает NDTV.

Местные жители обнаружили в море кусок рвоты кашалота, также известной как амбра. Вес найденного вещества составил 28,4 килограмма, а его стоимость оценивается в 280 миллионов рупий (более 200 миллионов рублей).

В Индии запрещена продажа амбры, поскольку кашалоты считаются исчезающим видом. Когда рыбаки привезли амбру на берег, они не стали нарушать закон и добровольно сдали добычу береговой полиции.

«Мы сообщили о находке в лесную службу», — сообщили в береговой полиции. Лесная служба забрала амбру и направила ее на экспертизу.

Амбра применяется в парфюмерной промышленности. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) за килограмм. Известны случаи, когда за особенно качественные образцы давали до 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что рыбак обнаружил на пляже Ко Чанг в таиландской провинции Трат рвоту кашалота, которая может стоить миллионы рублей.. В Бангкоке эксперты подтвердили, что находка представляет собой амбру — ценную субстанцию, которую выделяют кашалоты.