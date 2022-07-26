Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на новом фото в купальнике

Актриса Дженнифер Энистон снялась на пляже и показала лицо без косметики

Американская актриса Дженнифер Энистон показала лицо без макияжа на новом фото без фильтров. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость снялась на фоне моря в купальнике черного цвета, соломенной шляпе и солнцезащитных очках. При этом на кадре видно, что звезда популярного сериала «Друзья» не стала укладывать волосы и наносить на лицо косметику.

Поклонники восхитились внешним видом Энистон и принялись ей писать комплименты в комментариях под публикацией, которая набрала более 950 тысяч лайков. «Поцелованная солнцем красотка», «Остановись, Джен! Мое сердце сейчас разорвется от такой красоты», «Какая крутая пляжная укладка», «Идеальная во всех смыслах!», «Ты одна из самых красивых женщин на планете», — высказывались они.

В июне Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры. По словам актрисы, поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снэков. При этом звезда призналась, что она их перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.