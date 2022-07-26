Родители довели женщину до психического расстройства уговорами выйти замуж

У женщины из Цзинаня развилось тревожное расстройство после ссоры с семьей из-за свадьбы

У жительницы Китая развилось психическое расстройство из-за родительских уговоров поскорее найти мужчину и сыграть свадьбу. Ее историю публикует издание South China Morning Post.

27-летняя женщина из города Цзинань, провинция Шаньдун, обратилась в больницу с жалобами на проблемы с дыханием и онемение конечностей. Врачи обследовали пациентку и пришли к выводу, что наблюдаемые симптомы вызваны тревожным расстройством. В частности, женщина страдала от респираторного алколоза, при котором из-за учащенного дыхания понижается уровень углекислого газа в крови

Лечащий врач китаянки Чэнь Лян выяснил, что задыхаться она начала после крупного скандала в семье. «По ее словам, родители много раз требовали, чтобы она вышла замуж. В конце концов ее терпение лопнуло, и произошла большая ссора», — рассказал медик, добавив, что именно это послужило последней каплей, которая довела ее до тревожного расстройства.

Доктор Лян уточнил, что в данном случае восстановить уровень углекислого газа в крови можно при помощи специальной маски, регулирующей дыхание, а повышенная тревога пройдет, как только женщина успокоится. Тем не менее врач напомнил, что при появлении похожих симптомов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Количество свадеб в Китае снижается на протяжении десятилетия. Пик бракосочетаний пришелся на 2013 год, когда в стране было создано 13,5 миллиона семей. Однако в 2021 году это количество упало до 7,6 миллиона. Возраст новобрачных также снизился: если раньше китайцы женились в возрасте 20-24 лет, теперь они чаще создают семьи в возрасте 25-29 лет. При этом ранний брак традиционно считается долгом детей перед родителями, и нежелание жениться в раннем возрасте часто вызывает конфликты в семьях.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэбэй отец подарил сыну 20 объектов недвижимости в попытке женить его. Таким образом мужчина хотел продемонстрировать, что ему нужна невестка подходящего социального положения.