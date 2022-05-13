Отец подарил сыну 20 объектов недвижимости в попытке его женить

В Китае отец подарил сыну 20 объектов недвижимости в попытке привлечь достойную жену

В китайской провинции Хэбэй отец подарил сыну 20 объектов недвижимости в попытке женить отпрыска. Об этом сообщает Insider.

В воскресенье, 8 мая, мужчина отправился в парк, где располагалось место для сватовства. Китаец намеревался найти жену 24-летнему сыну. В руках у него было 20 свидетельств о праве собственности, согласно которым его сын владел 20 объектами недвижимости. Заботливый родитель надеялся, что завидное приданое отпрыска привлечет достойную девушку.

«Отец не пытается похвастаться. Он просто хочет показать серьезность намерений и найти невестку равного статуса. Он сказал, что у его сына много хороших качеств и стабильная работа», — объяснила сваха, которая занимается поиском достойной партии для мужчины.

Поступок китайца вызвал резонанс в сети: некоторые пользователи шутили, что готовы вступить в брак с таким завидным женихом, а другие посчитали, что родитель оказывает слишком сильное давление на взрослого ребенка.

Социолог Национального университета Сингапура Му Чжэн рассказала, что в Китае считается, что люди должны жениться до 30 лет, поэтому обеспокоенные судьбой детей родители нередко устраивают для них свидания вслепую и всячески подталкивают отпрысков к браку. Если молодые женщины не выходят замуж до 27 лет, их называют «оставленными», а мужчин стараются женить как можно скорее, потому что ждут от них продолжения семейной линии.

Ранее сообщалось, что в Шанхае, Китай, мужчина попытался покончить с собой из-за того, что его 29-летний сын не женился и не завел детей. «У людей моего возраста в деревне у всех уже есть дети и внуки. А тебе 29 лет, и ты ничего не добился», — отметил китаец в письме к сыну.