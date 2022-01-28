Отец 29-летнего холостяка попытался покончить с собой из-за отсутствия внуков

В Шанхае, Китай, мужчина попытался покончить с собой из-за того, что его 29-летний сын не женился и не завел детей. Об этом сообщает Insider.

22 января 55-летний мужчина потерял сознание на железнодорожной станции. Местные охранники вызвали скорую помощь и обнаружили у него записку, которую он адресовал сыну. В тексте он говорил, что расстроен, что его отпрыск все еще холостяк. Молодой человек к 29 годам не обзавелся семьей, и поэтому его отец, как он сам выразился, вынужден жить в позоре из-за отсутствия внуков.

«У людей моего возраста в деревне у всех уже есть дети и внуки. А тебе 29 лет, и ты ничего не добился», — отметил китаец. Медикам удалось спасти мужчину, и теперь он проходит лечение в одной из больниц города.

Инцидент вызвал бурное обсуждение на китайской платформе Weibo (аналог социальной сети Twitter). Пользователи писали, что молодые люди в Китае сталкиваются с давлением со стороны семьи и общества — их вынуждают создавать семьи и рожать детей.

Социолог Национального университета Сингапура Му Чжэн отметила, что в Китае считается, что люди должны жениться до 30 лет, и нередко родители подталкивают детей к этому, даже устраивая для них свидания вслепую. Если молодые женщины не выходят замуж до 27 лет, их называют «оставленными», однако, по данным Чжэн, это не пугает почти половину жительниц китайских городов, которые не планируют вступать в брак. «Что касается молодых мужчин, то их подталкивают как можно скорее остепениться, потому что от них "ждут продолжения семейной линии"», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Китае некоторые родители дают детям гормоны роста в надежде, что это поможет им стать более успешными во взрослой жизни. По данным издания South China Morning Post, эта тенденция возникла по нескольким причинам: дети растут в условиях повышенной конкуренции, при этом благосостояние населения растет, и, как следствие, больше людей получают доступ к безопасной и эффективной медицине.