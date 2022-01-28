Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Отец 29-летнего холостяка попытался покончить с собой из-за отсутствия внуков

Мужчина попытался покончить с собой из-за того, что его 29-летний сын не женился

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

В Шанхае, Китай, мужчина попытался покончить с собой из-за того, что его 29-летний сын не женился и не завел детей. Об этом сообщает Insider.

22 января 55-летний мужчина потерял сознание на железнодорожной станции. Местные охранники вызвали скорую помощь и обнаружили у него записку, которую он адресовал сыну. В тексте он говорил, что расстроен, что его отпрыск все еще холостяк. Молодой человек к 29 годам не обзавелся семьей, и поэтому его отец, как он сам выразился, вынужден жить в позоре из-за отсутствия внуков.

«У людей моего возраста в деревне у всех уже есть дети и внуки. А тебе 29 лет, и ты ничего не добился», — отметил китаец. Медикам удалось спасти мужчину, и теперь он проходит лечение в одной из больниц города.

Инцидент вызвал бурное обсуждение на китайской платформе Weibo (аналог социальной сети Twitter). Пользователи писали, что молодые люди в Китае сталкиваются с давлением со стороны семьи и общества — их вынуждают создавать семьи и рожать детей.

Материалы по теме:
«Жених нужен немедленно» Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
«Жених нужен немедленно»Миллионер пообещал состояние за женитьбу на дочери. Кандидаты посыпались со всего мира
13 марта
«Эмоционально ты будешь подавлена» Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
«Эмоционально ты будешь подавлена»Помолвка на третьем свидании, повиновение жениху и скорые роды: как выдают замуж узбекских девушек
12 января

Социолог Национального университета Сингапура Му Чжэн отметила, что в Китае считается, что люди должны жениться до 30 лет, и нередко родители подталкивают детей к этому, даже устраивая для них свидания вслепую. Если молодые женщины не выходят замуж до 27 лет, их называют «оставленными», однако, по данным Чжэн, это не пугает почти половину жительниц китайских городов, которые не планируют вступать в брак. «Что касается молодых мужчин, то их подталкивают как можно скорее остепениться, потому что от них "ждут продолжения семейной линии"», — заключила она.

Ранее сообщалось, что в Китае некоторые родители дают детям гормоны роста в надежде, что это поможет им стать более успешными во взрослой жизни. По данным издания South China Morning Post, эта тенденция возникла по нескольким причинам: дети растут в условиях повышенной конкуренции, при этом благосостояние населения растет, и, как следствие, больше людей получают доступ к безопасной и эффективной медицине.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Путин подписал закон об индексации пенсий
Порошенко обвинил Зеленского в поиске компромата на судей по его делу
Пять ресторанов в Москве пригрозили закрыть за несоблюдение санитарных норм
Кремль рассказал о содержании переговоров Путина и Си Цзиньпина в Пекине
Доктор Мясников раскрыл порядок действий при первых симптомах омикрон-штамма
Кремль прокомментировал масштабы распространения COVID-19 в России
Песков ответил на шутку Нуланд про прокачку водки через «Северный поток-2»
Кремль оценил необходимость дополнительных ограничений из-за омикрона
Медведев оценил перспективы перехода на четырехдневку
Россиянам назвали стоимость чартеров в самые красивые регионы страны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter