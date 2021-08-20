В Китае родители давали детям гормоны роста в надежде сделать их более успешными

В Китае некоторые родители дают детям гормоны роста в надежде, что это поможет им стать более успешными во взрослой жизни. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, эта тенденция возникла из-за нескольких причин: дети растут в условиях повышенной конкуренции, при этом благосостояние населения растет и, как следствие, больше людей получают доступ к безопасной и эффективной медицине. В 2003 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило использование синтетического гормона роста, и последующие исследования показали, что за пять с половиной лет его приема дети вырастают примерно на пять сантиметров.

11-летняя Янь Ипин из провинции Цзянси рассказала, что считает себя сильной и здоровой, несмотря на то, что ее рост ниже среднего. Однако родители девочки не разделяют ее мнение, поэтому попросили дочь начать принимать гормон роста. В итоге Ипин выросла на 11 сантиметров за год, и теперь ее рост составляет 131 сантиметр. Согласно отчету Национальной комиссии здравоохранения Китая за 2018 год, средний рост девочек в возрасте 11 лет — 147 сантиметров.

Врач Шанхайского детского медицинского центра Ван Сюминь рассказала, что родители все чаще обращаются к ней с просьбой назначить гормоны роста их детям. «Родители беспокоятся за рост детей либо потому, что сами невысокие, либо потому, что ребенку низкого роста будет труднее найти работу в будущем», — сказала Сюминь. Она добавила, что когда дети, не нуждающиеся в дополнительных гормонах роста, начинают их принимать, это нарушает баланс остальных гормонов в их организмах.

Многие родители готовы закрыть глаза на возможные последствия и пойти на риск, чтобы повысить шансы детей на счастливое будущее. Например, жительница Шанхая Нэнси Лин считает, что гормоны роста помогут ее сыну стать более уверенным в себе и избежать насмешек других детей из-за низкого роста.

По словам фармацевта Сун Тао, наиболее популярный препарат выпускается в жидкой форме, и его нужно колоть каждый день. Стоимость такого лекарства в месяц составляет от 461 до 615 долларов (от 34,3 до 50 тысяч рублей).