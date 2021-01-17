Официантка нашла способ спасти ребенка от жестоких родственников

В американском городе Орландо, штат Флорида, официантка нашла способ спасти 11-летнего ребенка от жестоких родственников, которые над ним издевались. Об этом сообщает Fox News.

Во время смены 1 января в ресторане Mrs. Potato Флавен Карвалью (Flavaine Carvalho) обратила внимание на столик, за которым сидела странная семья: все что-то ели кроме ребенка. Отчим мальчика заявил, что ему дадут еду дома. Приглядевшись, официантка заметила, что у ребенка на руках и лице очень много синяков и царапин. «Я увидела огромную ссадину между его бровей. Через пару минут я разглядела фингал возле глаза. Я поняла, что здесь явно что-то нечисто», — призналась она позже.

Карвалью тайно передала ребенку записку: «Тебе нужна помощь?» Сначала мальчик ответил отказом. Однако официантка повторила попытку, и ребенок кивнул. Тогда она позвонила в экстренные службы. Родственники мальчика ничего не заметили.

Прибывшие на место полицейские задержали отчима за насилие над ребенком третьей степени. Самого мальчика доставили в больницу. Доктора отметили, что все его лицо и руки были покрыты синяками, также ребенок весил на девять килограммов меньше возрастной нормы. Ребенок признался полицейским, что его заставляли стоять в планке 30 минут подряд. Если мальчик не справлялся, его били. Детектив Эрин Лоулер (Erin Lawler) предположил, что ребенка в итоге убили бы.

6 января отчима мальчика арестовали второй раз, ему предъявили обвинение в насилии над ребенком с отягчающими обстоятельствами. Ему и матери ребенка также выдвинули обвинение в неисполнении родительских обязанностей. Мальчика и 4-летнего ребенка пары забрали из семьи органы опеки.